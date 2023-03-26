Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации.

"Программа реновации не ограничивается только жилой застройкой. Мы преображаем инфраструктуру районов в целом", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в планах благоустройство порядка 2 тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов по программе реновации.

Мэр Москвы рассказал, что планируется создать 8 новых очистных сооружений, а также построить и обновить более 5,5 тысячи километров инженерных сетей, порядка 1,8 тысячи километров теплосетей, кроме того, сетей водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации.

Собянин отметил, что с начала программы реновации было введено в эксплуатацию больше 58 тысяч квартир. С каждым годом новое жилье получают все больше жителей столицы.

"По итогам 2022 года переселение начали больше 37 тысячи человек", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что на улице Годовикова в столичном районе Останкинский в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Дом будет рассчитан на 222 квартиры, в том числе 64 однокомнатные и 108 двухкомнатных. Пять квартир оборудуют для маломобильных граждан.



Почти 40 тыс москвичей начали переселение по программе реновации – Собянин

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