Дом по программе реновации введут в эксплуатацию около станции МЦД Сетунь в этом году

Фото: пресс-служба Депстроя

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в пяти минутах ходьбы от станции МЦД Сетунь уже в этому году. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новостройка расположится по адресу улица Говорова, владение 14/16, что всего в пяти минутах пешком от станции МЦД Сетунь. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций наземной части здания", – уточнил он.

Так, дом сделают трехсекционным переменной этажности. Подземную одноуровневую парковку установят под внутренней дворовой территорией. При отделке новостройки используют систему вентилируемого фасада с применением терракотовых клинкерных панелей.

Дом рассчитан на 121 квартиру, четыре из которых сделают для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка будет соответствовать стандартам реновации, которые утвердило правительство столицы.

Первый этаж планируется сделать нежилым. На нем построят магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания отведут место для колясочной, комнаты консьержа, почтовых ящиков, кладовой для уборочного инвентаря. Также в новостройке установят лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов.

В доме будут присутствовать системы охраны, оповещения эвакуацией, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. На внешней территории возведут детскую и спортивную площадки, газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах сноса домов, расселенных по программе реновации в Москве в этом году. Он отметил, что более 100 жилых зданий будут построены на месте снесенных. В новые квартиры заселятся около 80 тысяч человек, добавил Собянин.

Собянин: программа реновации в Измайлове ведется с опережением сроков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!