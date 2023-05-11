11:44Технологии
Маск объявил о тестовом запуске зашифрованных личных сообщений в Twitter
Фото: depositphotos/ChinaImages
Владелец Twitter Илон Маск сообщил о старте пробной версии шифрования личных сообщений в соцсети.
"Только что запущена ранняя версия зашифрованных личных сообщений. Попробуйте ее, но пока не доверяйте ей", – написал Маск в своем Twitter-аккаунте.
До этого предприниматель заявил, что соцсеть в ближайшее время добавит функцию видео- и аудиозвонков.
Ранее стало известно, что соцсеть перестала использовать маркировки, обозначающие подконтрольность СМИ государству.
Речь идет о пометках "финансируемые правительством" и "связанные с государством". Они были на аккаунтах средств массовой информации, а также чиновников и постоянных членов Совета безопасности ООН. Отмечалось, что некоторые американские и канадские СМИ прекратили пользоваться соцсетью в качестве протеста против подобной пометки.
Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter
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