Песков переадресовал вопрос о возможности разблокировки Twitter в Роскомнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение о возможности разблокировки социальной сети Twitter на территории России остается за Роскомнадзором. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С этим вопросом нужно обращаться в компетентное ведомство – Роскомнадзор. Им предстоит решать, выполнены ли все требования", – заявил он, отметив, что в соцсети все еще есть материалы, не соответствующие требованиям России.

Вместе с тем представитель Кремля, комментируя слова владельца Twitter Илона Маска, который сообщил, что Владимир Путин якобы назвал его военным преступником за поддержку украинской армии, заявил, что президент РФ никогда не говорил подобного.

"По всей видимости, Маска не совсем верно или скорее лживо проинформировали. Это похоже на очередную утку", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Накануне Роскомнадзор заявил об отсутствии возможности снятия ограничений с Twitter. По информации ведомства, соцсеть не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. В подобных условиях оснований для разблокировки соцсети нет, добавили там.



Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter

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