Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия ограничений с Twitter сейчас нет

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Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отметили, что администрация соцсети все еще не выполнила требования по удалению 1,3 тысячи запрещенных материалов.

"Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет", – заявили в пресс-службе.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предлагал разблокировать Twitter, если соцсеть вернет доступ к аккаунтам российских ведомств. 8 апреля Twitter снова начал выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД РФ, Минобороны и других министерств, а также посольств России за рубежом.

Как отметил Горелкин, многие ведомства не спешат возобновлять работу своих аккаунтов, да и сама соцсеть официально заблокирована на территории РФ. При этом, по мнению депутата, сейчас самое время, чтобы эту меру пересмотреть с учетом новой политики руководства.



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