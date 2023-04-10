Депутат предложил разблокировать Twitter в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter, если соцсеть вернет доступ к аккаунтам российских ведомств. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе Twitter снова начал выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД РФ, Минобороны и других министерств, а также посольств России за рубежом.

По словам Горелкина, многие из российских госведомств пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что соцсеть в России официально заблокирована. При этом, по мнению депутата, сейчас самое время, чтобы эту меру пересмотреть с учетом новой политики руководства.

Парламентарий отметил, что если социальная сеть теперь стремится к нейтралитету, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ.

"А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России", – сказал Горелкин.

В прошлом году доступ к социальной сети Twitter ограничили на территории России. В базе Роскомнадзора указано, что доступ к платформе ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В данном документе регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.



Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter

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