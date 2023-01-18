Маск спросил у пользователей Twitter, должен ли ВЭФ управлять миром

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Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск создал в принадлежащей ему соцсети опрос, в котором предложил пользователям ответить, должен ли Всемирный экономический форум в Давосе контролировать мир.

По мнению бизнесмена, ВЭФ превращается в "неизбранное мировое правительство, о котором люди не просили и которого не хотели".

Голосование продлится до четверга. Участие в опросе приняли уже более миллиона пользователей. Больше 80% ответили на вопрос Маска отрицательно.

В конце прошлого года Маск сообщал, что отказался от посещения ВЭФ в Давосе, поскольку приглашение на форум "звучало совершенно скучно". Однако СМИ сообщали, что бизнесмена туда не приглашали.

Очередное заседание Всемирного экономического форума в Давосе проходит 16–20 января. В этом году в мероприятии не участвуют Россия, Китай и ЮАР.



Всемирный экономический форум стартовал в Давосе

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