Маск заявил, что власти США заплатили Twitter миллионы за цензуру

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Миллиардер Илон Маск, владеющий Twitter, заявил, что власти США платили социальной сети за цензуру. Об этом сообщает РИА Новости.

"Правительство платило Twitter миллионы долларов за цензуру информации для ее сокрытия от общественности", – написал предприниматель.

В последние недели Twitter публикует ряд внутренних документов, которые содержат в себе информацию о попытках представителей власти сдержать распространение сведений из ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы США.

На устройстве, которое Байден-младший забыл в ремонтной мастерской, содержались многочисленные свидетельства разгульного образа жизни политика и его зарубежных деловых связей. Историю об этом Демократическая партия пыталась замолчать перед выборами президента 2020 года.

Накануне Илон Маск запустил опрос о том, оставаться ли ему главой Twitter или же оставить свой пост. Большинство пользователей, принявших участие в голосовании, поддержали вариант с отставкой бизнесмена.

По информации CNBC, Маск, пообещавший принять во внимание результаты опроса, уже приступил к поискам кандидатуры на замену во главе соцсети. При этом сам предприниматель не комментирует данную информацию.

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