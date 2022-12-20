Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:51

Технологии

Илон Маск пообещал внести изменения при голосовании в опросах Twitter

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что внесет изменения при голосовании в опросах соцсети.

По его словам, голосовать в опросах об изменении политики соцсети смогут только те пользователи, которые имеют подписку Twitter Blue.

"Twitter внесет это изменение", – написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее бизнесмен опубликовал опрос, в котором предложил пользователям решить, должен ли он сложить полномочия в качестве главы платформы или продолжить работу.

Спустя 12 часов после начала голосования в опросе поучаствовали свыше 17,5 миллиона пользователей социальной сети. За уход Маска с поста главы Twitter проголосовали 57,5% опрошенных.

Читайте также

технологии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика