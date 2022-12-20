Илон Маск пообещал внести изменения при голосовании в опросах Twitter

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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что внесет изменения при голосовании в опросах соцсети.

По его словам, голосовать в опросах об изменении политики соцсети смогут только те пользователи, которые имеют подписку Twitter Blue.

"Twitter внесет это изменение", – написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее бизнесмен опубликовал опрос, в котором предложил пользователям решить, должен ли он сложить полномочия в качестве главы платформы или продолжить работу.

Спустя 12 часов после начала голосования в опросе поучаствовали свыше 17,5 миллиона пользователей социальной сети. За уход Маска с поста главы Twitter проголосовали 57,5% опрошенных.

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