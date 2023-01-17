Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

В мире

Всемирный экономический форум стартовал в Давосе

Всемирный экономический форум стартовал в Давосе

Эксперты сравнили использование электросамокатов в Москве и Париже

Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии

Эксперты МАГАТЭ приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

Жена Владимира Зеленского появится на экономическом форуме в Давосе

Следователи РФ возбудил дело по факту крушения самолета в Непале

Освобожденные из плена жители ДНР вернулись в республику

Великобритания поставит на Украину бронетранспортеры Bulldog

Судоходство в Босфоре частично возобновили после инцидента с сухогрузом

Отражение атаки дронов в Севастополе и распространение гриппа В

В Давосе в данный момент проходит Всемирный экономический форум. Девиз 2023 года – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Однако многие эксперты и участники форума над этим иронизируют.

Так, на заседании не представлены Россия, Китай и ЮАР. А вместо президента США Джо Байден на мероприятие приехала вице-президент страны Камала Харрис.

Как заявили организаторы, этот форум может стать одним из самых многочисленных. На него пригласили более 2,5 тысячи человек. Всемирный экономический форум последние годы обсуждают из-за громких развлечений, потраченных сумм и секс-скандалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика