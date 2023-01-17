Всемирный экономический форум стартовал в Давосе

В Давосе в данный момент проходит Всемирный экономический форум. Девиз 2023 года – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Однако многие эксперты и участники форума над этим иронизируют.

Так, на заседании не представлены Россия, Китай и ЮАР. А вместо президента США Джо Байден на мероприятие приехала вице-президент страны Камала Харрис.

Как заявили организаторы, этот форум может стать одним из самых многочисленных. На него пригласили более 2,5 тысячи человек. Всемирный экономический форум последние годы обсуждают из-за громких развлечений, потраченных сумм и секс-скандалов.

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