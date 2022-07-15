Курьер на самокате ехал в левом ряду со скоростью около 80 км/ч на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте, в районе станции метро "Тропарево", курьер на самокате ехал в левом ряду со скоростью около 80 километров в час. Для сравнения скорость потока – 60 километров в час.

Видео прислали очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.