Мантуров спрогнозировал падение продаж и производства авто в РФ на 50%

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Продажи и производство автомобилей в России в этом году сократятся на порядка 50%, считает предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом он заявил в Госдуме во время обсуждения темы автопрома.

"Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль – это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%", – цитирует его РИА новости.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что в России на фоне сокращения поставок зарубежных автомобилей снижения цен на европейские марки не ожидается. При этом китайский автопром постепенно наращивает обороты в России. По словам Моржаретто, китайские производители будут частично снижать стоимость на машины, которые уже есть в наличии, а новые авто будут завозить по новым ценам.

