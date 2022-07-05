Эксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году

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Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что в России на фоне сокращения поставок зарубежных автомобилей снижения цен на европейские марки не ожидается. Об этом сообщает Life.ru.

"Они будут потихоньку распродавать то, что есть, пользуясь тем, что у людей нет выбора. Например, если я хочу, условно, купить Skoda Kodiaq, то понимаю, что новую вряд ли завезут на фоне санкций, надо брать то, что есть", – рассказал эксперт.

При этом китайский автопром постепенно наращивает обороты в России. По словам Моржаретто, китайские производители будут частично снижать стоимость на машины, которые уже есть в наличии, а новые авто будут завозить по новым ценам.

Автоэксперт подчеркнул, что не стоит ждать снижения цен на продукцию завода "АвтоВАЗ". Это, по его словам, относится и к другим российским производителям.

В начале июня завод "АвтоВАЗ" в Тольятти возобновил выпуск автомобилей Lada Granta Classic 2022 модельного года. Отмечалось, что легковой автомобиль станет самым бюджетным на российском рынке. Конфигурация будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для Drive Active.

В марте "АвтоВАЗ" приостанавливал работу линии сборки B0 из-за перебоев с поставками электронных компонентов. За дни простоя сотрудникам выплатили 2/3 от среднего заработка.

