Правительство выделит 700 млн рублей для перевозок сельхозпродукции по железной дороге

Правительство дополнительно профинансирует субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьер-министра, на поддержку аграриев будет выделено около 700 миллионов рублей. Это позволит компенсировать льготные тарифы на перевозку их продукции по железной дороге и доставить еще порядка 500 тысяч тонн грузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.