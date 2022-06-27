Минобороны РФ показало работу расчетов САУ "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б". Их применяют при артиллерийском сопровождении наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ.

Российские артиллерийские подразделения уничтожают опорные пункты, живую силу и технику противника. Они помогают мотострелковым подразделениям продвигаться и захватывать украинские опорные пункты. Работают установки вместе с беспилотниками.

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