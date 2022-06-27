Минобороны опубликовало кадры работы комплексов РЭБ на вертолетах Ми-8

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ми-8 с установленными на борту современными комплексами радиоэлектронной борьбы. При помощи этого оборудования летчики армейской авиации ВКС будут подавлять средства радиотехнической разведки противника.

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