ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 363 БЛА и 3 809 единиц бронетехники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 215 самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1 363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3 809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня", – заявили в Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, также были уничтожены 3 012 орудий полевой артиллерии и минометов и 3 864 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне стало известно, что Народная милиция ЛНР и российские войска взяли под полный контроль Северодонецк, Боровское и ряд других населенных пунктов Луганской Народной Республики.