Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, принимающую участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях", – рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, Шойгу уделил особое внимание вопросу обеспечения боевых действий. Кроме того, министр оценил бытовые условия в пунктах временной дислокации военнослужащих.

В ходе рабочей поездки глава Минобороны вручил отличившимся бойцам Вооруженных сил РФ медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

Ранее Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии. В частности, он призвал повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.