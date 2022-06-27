Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом.
"Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу", – сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
Ранее в министерстве финансов России назвали фейком сообщения о планах по усилению валютного контроля и заморозке валютных счетов без подтверждения источника дохода. В ведомстве подчеркнули, что осуществление контроля за валютными операциями не входит в его компетенцию.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа. Он обратил внимание на то, что ограничения со стороны западных государств не являются наказанием президента РФ, политического и военного руководства ввиду того, что ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.
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