Минобороны показало, как работают российские установки "Град"

Минобороны показало кадры с действиями российских установок "Град". Реактивные системы залпового огня наносят удар, после чего быстро покидают позицию. В так называемом запасном районе расчеты перезаряжают системы, а затем снова готовы выдвинуться на новые огневые позиции.

Также "Грады" используют для поражения живой силы, уничтожения техники, артиллерийских и минометных батарей. За один раз система может выпустить 40 ракет. Дальность поражения – до 42 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.