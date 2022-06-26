Дорогу в немецком городе перекрыли почти на два часа из-за кортежа Байдена

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

В субботу вечером, 25 июня, главную улицу Гармиш-Партенкирхена на юге Германии перекрыли почти на два часа из-за проезда кортежа президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Bild.



Американский лидер прилетел на саммит G7. Его борт приземлился в Мюнхене, откуда Байден на вертолете отправился в Эльмау, место проведения встречи. До конечного пункта президент не долетел, его вертолет сел в Пометсриде, 40 километрах от пункта назначения.

Оставшийся путь пролегал по трассе, через город Гармиш-Партенкирхен. На время проезда кортежа американского лидера на главной улице перекрыли движение. В частности, почти два часа не разрешалось проехать даже машинам экстренных служб, жителям же города запретили переходить улицу.

Такая ситуацию возникла из-за протоколов безопасности США, согласно которым вертолет президента не может садиться в месте, где экипаж не отрепетировал процесс приземления. Экипаж же не смог ранее отработать посадку в нужном месте из-за шторма.

Ранее Байден в ходе встречи с представителями ветроэнергетики случайно показал всем присутствующим шпаргалку, которую для него подготовили сотрудники. На карточке было в подробностях расписано, что должен делать президент на мероприятии. По данным издания, журналисты сделали фото шпаргалки, когда глава государства перевернул листок, но не заметил этого. Так он демонстрировал его несколько секунд перед всеми присутствующими.

