В Минобороны РФ рассказали об особенностях вертолета Ми-8

Минобороны РФ показало работу вертолета Ми-8 по подавлению украинской системы ПВО. На борту задействовано спецоборудование по созданию активных помех на расстоянии до нескольких сотен километров. Подобная техника позволяет российской авиации действовать на больших расстояниях.

О технических характеристиках воздушной машины – в эфире телеканала Москва 24.