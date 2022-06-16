В Одессе сняли постановочное видео удара по детской поликлинике, якобы нанесенного РФ – МО

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вооруженные силы Украины сняли постановочное видео из детской поликлиники в Одессе, разрушенной якобы в результате удара российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (городская детская поликлиника № 7 на Старопортофранковской улице. – Прим. ред.), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами РФ", – заявил он.

По информации Минобороны РФ, в постановочных съемках участвовали порядка 10 актеров, в том числе детского возраста. Дети были переодеты в больничные пижамы и окровавленную одежду. На кадрах можно увидеть, как участники постановки убегают от здания с криками "Больницу бомбят, спасайтесь!".

"Район подготовки провокации был заранее оцеплен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины для недопущения гражданских лиц и возможности ведения ими съемки на мобильные телефоны", – сказал Мизинцев.

Он отметил, что украинские власти планируют опубликовать данное видео в западных СМИ, чтобы распространить ложную информацию о бесчинствах ВС РФ. Кроме того, Киев планирует распространить и другие фейковые материалы.

Мизинцев подчеркнул, что российские военные на Украине не наносят ударов по гражданским объектам и исключительно гуманно относятся к мирным жителям.

Ранее Мизинцев сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины готовят провокацию с химическими веществами в городе Сумы. Согласно сценарию Киева, отметил представитель Минобороны, подразделения ВСУ планируют нанести артиллерийские удары по приграничным районам России из населенных пунктов Сумской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.