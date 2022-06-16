Собянин наделил полицию полномочиями составлять протоколы о нарушении тишины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наделил сотрудников полиции полномочиями составлять административные протоколы в случае нарушений тишины и покоя. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее соответствующий закон одобрили депутаты Мосгордумы. Согласно действовавшей до сих пор норме, контроль за соблюдением тишины осуществлялся Объединением административно-технических инспекций. Возникал парадокс: ОАТИ не имели рычагов воздействия на нарушителей, тогда как сотрудники МВД не могли составлять протоколы.

Как следует из подписанного мэром документа, полицейские получат возможность составлять протоколы, однако предварительно необходимо, чтобы было заключено соответствующее соглашение между правительством Москвы и федеральным органом власти, в данном случае МВД.

