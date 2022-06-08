Полиция Москвы снова сможет оформлять штрафы за нарушение тишины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутаты Мосгордумы поддержали изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях в части нарушения тишины и покоя, передает ТАСС.
Согласно новым правилам, составлять протоколы о нарушениях тишины снова смогут представители министерства внутренних дел, а именно сотрудники полиции.
"Москва – город федерального значения и крупнейший европейский мегаполис с многомиллионным населением. Проблема нарушения тишины и покоя здесь всегда ощущается наиболее остро", – заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Депутат пояснил, что действующие в столице нормы о тишине и покое граждан относятся к региональному законодательству, контроль за ними осуществляет Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). Однако инспекторы лишены каких-либо рычагов воздействия на нарушителей.
При этом по действующему законодательству протоколы о правонарушениях не могут составлять полицейские, поскольку МВД является федеральным органом исполнительной власти.
В январе 2022 года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в кабмин законопроект "О внесении изменений в КоАП", одно из положений которого вводило ответственность за нарушение тишины и покоя граждан ночью.
МГД одобрила законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице
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