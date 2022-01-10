Введение штрафов в КоАП не изменит ситуацию с шумными соседями – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников в разговоре с Москвой 24 заявил, что введение новых штрафов за несоблюдение тишины ночью не изменит ситуацию с шумными соседями.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в кабмин законопроект, в котором предлагается дополнить КоАП новой статьей о штрафах за нарушение тишины ночью. По словам парламентария, существующая система наказаний за подобные действия не работает. Нилов добавил, что в КоАП предлагается внести штрафы для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.
По словам Иванникова, решение отдать регионам контроль за соблюдением режима тишины является абсолютно верным и взвешенным. Он подчеркнул, что проблема кроется не в самой системе, а в добросовестности ее исполнения.
Иванников отметил, что на сегодняшний день привлечь к ответственности за ночной шум по ряду причин очень сложно.
"Зачастую общественный порядок устанавливается еще до приезда полиции. Соответственно, зафиксировать нарушение тишины очень сложно. Нужна серьезная свидетельская база. Но очень часто так случается, что те граждане, которые вызывают полицию, крайне неохотно идут в свидетели и подтверждают свои показания в суде. Многие предпочитают просто вызвать полицию и наблюдать, что называется, из окна или замочной скважины", – объяснил собеседник Москвы 24.
Эксперт указывает, что на сегодняшний день в КоАП уже есть все необходимые статьи для наказания за нарушение режима тишины.
"Если возникают какие-то спорные, конфликтные ситуации, сотрудники полиции могут направить все материалы в мировой суд. Там будет дана грамотная квалифицированная оценка того или иного деяния", – резюмировал Иванников.
Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для собственников квартир за шумных арендаторов. По мнению авторов инициативы, в настоящий момент хозяева жилого помещения не несут никакой ответственности за тех, кто там живет.
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