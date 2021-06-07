В ГД предложили штрафовать собственников квартир за шумных арендаторов

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Жилищный кодекс предложили дополнить новой статьей об обязанности собственников квартир следить за тем, чтобы арендаторы соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности, а также режим тишины. В случае если наниматели постоянно нарушают правила, хозяина квартиры могут оштрафовать, сообщает "Парламентская газета".

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время хозяин квартиры не отвечает за тех, кто в ней проживает.

По словам соавтора документа, зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, на данный момент людям сложно защитить свои права, когда соседние квартиры сдают, а арендаторы шумят и не соблюдают тишину.

"Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение", – отметил Выборный.

Согласно документу, нарушением тишины будут считать звуки, которые слышны за пределами квартиры, при этом за плач ребенка, шаги, шум воды в трубах и другие звуки обычной жизнедеятельности человека, а также за внеурочные спасательные и аварийно-восстановительные работы наказывать не будут.

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