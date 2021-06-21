Эксперты Роскачества рассказали, как бороться с шумом под окнами

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С 07:00 до 23:00 максимальный уровень шума для квартиры и мест общего пользования достигает 55 децибел, что сопоставимо со звуком, который издает работающий автомобильный двигатель. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В ночное время допустимый уровень шума ниже – 45 децибел, что соответствует звуку посудомоечной или стиральной машины.
Те же правила распространяются и на придомовую территорию. Пожаловаться на шум под окнами можно в полицию. Нарушителям грозит штраф. Также при необходимости сотрудники ЖЭКа могут провести профилактическую беседу с нарушителями тишины.
Кроме того, на соседей можно подать в суд. В качестве доказательств нарушения потребуется предоставить видео, показания свидетелей и зафиксировать уровень шума с помощью специального прибора, объяснили эксперты Роскачества.
При этом специалисты предупредили, что лезть в драку с соседями или портить их имущество не стоит.
Ранее эксперты дали рекомендации жильцам, которые сталкиваются с проблемными соседями. Речь идет о криках, музыке, громких разговорах, доносящихся из соседних квартир.
Жители домов рядом с СИЗО "Бутырка" пожаловались на шумных соседей
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