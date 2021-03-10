Эксперты рассказали, как справиться с шумом от соседей

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Эксперты дали рекомендации жильцам, которые сталкиваются с проблемными соседями. Речь идет о криках, музыке, громких разговорах, доносящихся из соседних квартир, сообщает News.ru.

В той ситуации, когда мешает шум не от ремонта, вопрос можно решить быстрее. Помогут в этом звукоизолирующие панели, которые можно без каркаса монтировать на стену. Об этом рассказал эксперт по звукоизоляции и акустике помещений кандидат технических наук Александр Боганик. Потом панели можно скрыть финишными декоративными панелями с фотопечатью.

Боганик предупредил, что при выборе такого метода надо знать о двух рисках. К первому относятся некачественные и дешевые материалы, схожие с вспененными ковриками. Результат от них будет минимален, сказал специалист. Лучше всего, по его словам, ориентироваться на готовые решения стоимостью примерно 2,7 тысячи рублей за "квадрат".

Другим риском является то, что громкие звуки соседей передаются не только через общую стену, но и через уличную. Также звук может пропускать тонкая перегородка. Перед работами стоит проконсультироваться со специалистом, который выявит источник шума.

"В многоквартирных домах более половины всех жалоб на громкие звуки от соседей приходится именно на так называемый ударный шум. Это звук шагов, падение и передвижение предметов, игры детей на полу квартиры сверху", – обратил внимание Боганик. В частности, в изоляции от шума полезен будет мягкий ковролин, если соседи его положат.

Если устанавливать звукоизоляцию нет желания, то можно обсудить ситуацию с шумными соседями. Например, если неудобства создают квартиранты, то надо связываться с арендодателями и через них воздействовать на нарушителей.

"Личный комфорт жителей многоэтажного дома определен на законодательном уровне. С 23:00 до 07:00 запрещено кричать, слушать громкую музыку и двигать мебель. В это время показатели шума должны находиться в пределах 45 децибел", – напомнила председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

Для привлечения шумных соседей к ответственности эксперты рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. Звонить сотрудникам следует по общему номеру, описывать ситуацию, указывать адрес, свои имя и фамилию.

Ранее эксперты оценили идею ограничить шумные работы в жилых домах в России. Сейчас проводить шумные работы в жилых домах можно с понедельника по пятницу восемь часов в сутки с обязательным перерывом на два часа.