ВС России уничтожили склад боеприпасов НАТО подо Львовом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский флот уничтожил склад с боеприпасами для американских гаубиц M777 подо Львовом, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удар был нанесен крылатыми ракетами "Калибр" в районе населенного пункта Золочев.

Конашенков уточнил, что в ходе операции был уничтожен склад боеприпасов к переданным Киеву странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777.

Ранее Конашенков рассказал, что украинский арсенал боеприпасов был уничтожен высокоточными ракетами "Калибр" в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области.

Кроме того, ВС РФ поразили 11 районов сосредоточения войск ВСУ и украинской военной техники, а также 8 огневых позиций артиллерийских подразделений Украины, среди которых три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное ДНР, Лисичанск ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

