В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского арсенала боеприпасов ракетами "Калибр"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Украинский арсенал боеприпасов уничтожен высокоточными ракетами "Калибр" в Черниговской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", – отметил он.

Кроме того, ВС РФ поразили 11 районов сосредоточения войск ВСУ и украинской военной техники, а также 8 огневых позиций артиллерийских подразделений Украины, среди которых три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное ДНР, Лисичанск ЛНР. Также высокоточные ракеты уничтожили два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР.

Ранее Конашенков сообщил, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями.

Он рассказал, что украинские националисты расстреляли в спину 32 своих сослуживца, попытавшихся сдаться в плен российским войскам в районе села Новомихайловка в ДНР.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

