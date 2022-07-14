В Минобороны РФ сообщили об уничтожении РСЗО 45-й артбригады ВСУ в Запорожье

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Находившиеся на заводе в Запорожье боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артбригады украинской армии уничтожены в результате удара ВС России, заявили в Минобороны РФ.

"Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ", – отметили в ведомстве.

Кроме того, батарея РСЗО была уничтожена в районе Славянска и близ села Николаевка. ВС РФ также поразили взвод гаубиц М-777 США в селе Первомайское под Харьковом.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, а также самоходных пушек "2С7 Пион", поставленных Украине из США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

