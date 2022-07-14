В Минобороны назвали потери ВСУ в результате ударов ВС РФ в Николаевской области и ДНР

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До 1 тысячи человек и 100 единиц военной техники потеряла украинская армия в результате ударов российских ВС по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ в Николаевской области и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны", – отметил он.

Ранее Конашенков сообщил, что в результате удара российских ВКС РФ по артиллерийскому дивизиону 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева были уничтожены до 70 военных артиллерийских подразделений ВСУ.

Кроме того, были поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Российская армия также уничтожила два командных пункта Украины в Николаевской области и склад боеприпасов в районе Северска.

