В Минобороны РФ заявили об уничтожении до 70 артиллеристов Украины

Фото: Минобороны РФ
До 70 военных артиллерийских подразделений ВСУ были уничтожены в результате удара российских ВКС РФ по артиллерийскому дивизиону 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, были поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Российская армия также уничтожила два командных пункта Украины в Николаевской области и склад боеприпасов в районе Северска.
"За прошедшие сутки ВКС России уничтожено два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области", – отметил Конашенков.
Ранее сообщалось, что свыше 350 военных ВСУ были уничтожены российскими ВС на судостроительном заводе в Николаеве. Высокоточные ракеты воздушного базирования также поразили 20 единиц военной техники, которая входила в состав резерва оперативно-тактической группы "Каховка".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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