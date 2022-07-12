Власти Херсонской области сообщили о шести погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По меньшей мере шесть человек погибли в Новой Каховке Херсонской области, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Также он сообщил о десятках пострадавших с осколочными ранениями и порезами.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями. По его словам, есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома. Он добавил, что очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

В свою очередь, замглавы администрации области Кирилл Стремоусов Стремоусов добавил, что украинские ракеты не попали в Каховскую ГЭС, Северо-Крымский канал функционирует.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.