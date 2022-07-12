Российские власти должны следить за ситуацией в промышленности на фоне санкций – Мишустин

Российские власти должны внимательно следить за ситуацией в промышленности на фоне санкций и уточнять меры поддержки, как только в этом будет необходимость. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению "Промышленность". В ней также принял участие Сергей Собянин.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что меры поддержки отрасли должны быть точечными и актуальными. Главный приоритет − развитие собственного производства. По предложению президента будет запущена промышленная ипотека, которая позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей. Также будет расширена поддержка промышленных кластеров и технопарков. Кроме того, Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость расширения государственно-частного партнерства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.