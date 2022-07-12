Первый случай заражения оспой обезьян выявили в России

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в РФ. Есть ли риски, что болезнь массово распространится в стране? Какая вероятность, что человек заразил тех, кто летел с ним в самолете, а потом находился рядом в аэропорту?

Инфекционист прокомментировал ситуацию с оспой обезьян и рассказал о мерах профилактики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.