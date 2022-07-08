Можно ли отдохнуть в Сочи за 20 тысяч рублей? Специалисты рассказали, как отличить горящий тур от уловок мошенников.

Какой минимум придется заплатить за путевку на черноморское побережье? Как сэкономить в отпуске? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.