Москвичей пригласили посетить "Библионочь" и пройти квест в приложении "Мой id"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники ежегодной акции "Библионочь" смогут пройти литературный квест в мобильном приложении "Мой id". Об этом Москве 24 рассказали в департаменте информационных технологий города.

Квест станет доступен 18 апреля. Для его прохождения пользователям нужно будет скачать на смартфон приложение "Мой id" и авторизоваться в нем с помощью своей учетной записи на портале mos.ru. Затем на главном экране будет необходимо нажать на кнопку "Библионочь".

Участникам предстоит посетить Центральную молодежную библиотеку № 122 имени А. Грина на Волочаевской улице и Центральную универсальную научную библиотеку имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице. Их задачей будет найти и отсканировать с помощью приложения 6 специальных QR-кодов. В каждой из библиотек расположено по 3 кода. В случае успешного сканирования на экране появится информация о литературной локации, интересные факты и задания.

Всего участникам предстоит посетить 6 площадок. В первой библиотеке следует отыскать QR-коды в зонах под названиями "Литературная карта России", "Александр Грин" и "Кафе", а во второй – найти "Степь", "Тридевятое царство" и "Рыжего кота".

После того как все QR-коды будут успешно отсканированы, участник может получить подарок. Для этого нужно показать экран с подтверждением сотруднику библиотеки. Пройти квест и получить призы можно будет в период с 16:00 18-го числа до 02:00 19-го числа.

Кроме того, в ходе акции "Библионочь" столичные библиотеки предложат посетителям взглянуть на финансовую грамотность через призму литературы, народных традиций и творчества. Гостей ждут лекции, викторины, интерактивные занятия и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные, но требуют предварительной регистрации.

