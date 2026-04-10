В библиотеках Москвы расскажут о финансовой грамотности в "Библионочь"

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Всероссийская акция "Библионочь" пройдет 18 апреля. В этот день столичные библиотеки предложат посетителям взглянуть на финансовую грамотность через призму литературы, народных традиций и творчества. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Программу для всей семьи подготовили департамент финансов совместно с центром финансовой грамотности и департаментом культуры Москвы. Гостей ждут лекции, викторины, интерактивные занятия и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные, но требуют предварительной регистрации.

В библиотеке № 128 имени М. А. Шолохова и Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. С. Грина пройдет интерактив "Сказочный детектив: в поисках финансовой мудрости". Участникам предложат отправиться в путешествие по Москве вместе с героями народных сказок и узнать, как традиционные сюжеты помогают формировать навыки управления деньгами и накоплений.

Кроме того, в библиотеке имени Шолохова состоится лекция эксперта центра финансовой грамотности Ольги Андреевой "Финансы между строк" с 17:00 до 18:00. На примерах из классической литературы слушатели разберут основы финансового планирования, постановки целей и последствий необдуманных расходов.

В библиотеке № 76 имени М. Ю. Лермонтова с 19:00 до 20:00 пройдет викторина "Народная мудрость", подготовленная экспертами центра финансовой грамотности. Участникам предложат разобраться в пословицах, сказках и традициях, чтобы понять скрытые в них финансовые смыслы.

Творческая программа запланирована и в библиотека № 100. Здесь с 19:30 до 20:30 пройдет мастер-класс по декору копилок для детей. Участники украсят их народными орнаментами и декоративными элементами, а заодно узнают, как правильно копить деньги, зачем нужны сбережения и как ставить финансовые цели.

