Сергунина анонсировала новый сезон фестиваля "Театральный бульвар"

Прием заявок на участие в третьем Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" стартует в Москве 11 апреля. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Мероприятие соберет как российских, так и зарубежных артистов, а также профессиональные труппы и коллективы творческих вузов. Для этого им необходимо в онлайн-формате подать заявку до 30 июня, в которой нужно рассказать о своих достижениях и предпочтениях к сценической площадке. Также нужно приложить видеоанонс и полную запись постановки.

"Этим летом в столице вновь пройдет масштабный фестиваль театрального искусства. В 2025 году он привлек больше 1,5 миллиона зрителей и стал одним из главных городских культурных событий", – отметила вице-мэр.

Особенностью этого года станет Всероссийский марафон-фестиваль "Россия – Театр – Общество", посвященный 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей. В рамках мероприятия москвичи и туристы смогут посетить постановки, выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Кроме того, программа включит показы участников фестиваля студенческих спектаклей "Первый план". Причем возможность проявить себя получат те молодые таланты из разных регионов России, чьи работы были отобраны жюри.

В прошлом году длительность "Театрального бульвара" составила 92 дня, что сделало его самым продолжительным мероприятием данного направления в мире. Столичные улицы стали сценой для более чем 3 тысяч артистов из 300 театров России и зарубежья. Зрители смогли насладиться порядка тысячей постановок, включая классические драмы, мюзиклы и кукольные спектакли.

Проект собрал коллективы из 30 российских регионов, включая Бурятию, Хакасию, Карелию, Красноярский и Пермский край, Калининградскую и Сахалинскую области. Также свои спектакли привезли 12 трупп из Китая, Мексики, Кубы и Сербии. Еще одними участниками стали столичные учреждения – Ленком Марка Захарова, "Современник", Театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова, Московский Художественный театр имени А. П. Чехова и Московский Губернский театр.

Особое внимание было уделено детям и подросткам, для которых подготовили уличные представления, поэтические конкурсы и мастер-классы.

Более того, зрителей приглашали на патриотические программы с участием известных артистов, таких как Андрей Соколов, Антон Шагин и Владимир Бирюков. В числе постановок оказались публицистический спектакль режиссера Ольги Окрепиловой "Русская заря", а также исторические пьесы "Непокоренный Курск" и "Настоящие".

За два года своего существования "Театральный бульвар" завоевал около 20 наград. Например, недавно он стал лауреатом национальной премии "Событие года" в категории "Фестиваль года".

В ноябре 2025 года проект получил премию "Бренд года в России" в категориях "Услуги в сфере культуры и искусства" и "Услуги в сфере организации мероприятий". Его также отметили в специальной номинации "Культурный код", где награждают бренды, вносящие значительный вклад в развитие культуры, искусства или образования.

Еще одними наградами в списке стали премия Eventiada Awards в номинации "Лучший международный проект" и Гран-при в направлении "Евразия".

"Театральный бульвар" является частью общегородского проекта "Лето в Москве". Его концепция заключается в предложении новых познавательных форматов, способствующих эстетическому и интеллектуальному развитию. Для того чтобы показать, что отдых в современном мегаполисе может быть не только приятным, но и полезным.

Ранее Сергей Собянин анонсировал продолжение в этом году модернизации Московского театра оперетты, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета и Театра Сатиры. В рамках реконструкции специалисты оборудуют объекты современным оборудованием, благодаря чему режиссеры и артисты получают новые возможности для реализации своих планов.

С 2013 года работа в этом направлении позволила построить, реконструировать, отреставрировать и отремонтировать 105 зданий и помещений 42 московских театров, напомнил мэр. В частности, в 2025-м завершились работы в здании "Мастерской 12" Никиты Михалкова и в помещениях Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина.

