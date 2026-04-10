Фестиваль исторических садов пройдет в Москве с 21 по 30 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве с 21 по 30 августа пройдет фестиваль исторических садов, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Фестиваль пройдет в музее-заповеднике "Царицыно". Ландшафтные композиции на тему города-сада представят дизайнеры, культурные учреждения и другие участники.

Всего в парке появится 15 площадок. Часть будет создана в сотрудничестве с учреждениями культуры и образования, а другие будут отобраны на открытом конкурсе проектов, он начнется в конце мая. На официальном сайте музея-заповедника будут опубликованы условия участия.

В этом году авторы ландшафтных композиций расскажут о роли и значении садов и парков в истории больших городов. Гости смогут узнать о прикладных монастырских садах для выращивания еды и зеленых зонах для прогулок, о местах проведения городских праздников XIX века и о современных парках, в которых можно отдохнуть и заняться искусством.

Кроме того, на фестивале будут размещены композиции приглашенных партнеров. В разные годы спецпроекты представляли Музей МХАТ, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский нефтеперерабатывающий завод и другие.

В ведомстве указали на то, что фестиваль знакомит с достижениями в области садово-паркового искусства уже 8 лет. За это время он смог стать событием международного уровня.

"Его участники создали свыше 160 проектов. За восемь лет к нему присоединились ландшафтные дизайнеры более чем из 30 стран мира", – указано в сообщении.

