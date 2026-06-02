Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Московский транспортный электрофестиваль пройдет 27 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, электрофестиваль – это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Он пригласил владельцев электроавтомобилей и электромотоциклов присоединиться к мероприятию, а остальных – стать зрителями и принять участие в розыгрыше призов.

Парад электротранспорта состоится на Садовом кольце. Чтобы в нем поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и приехать на место сбора на своем электромобиле или электромотоцикле. Участников будут ждать с 10:00 до 11:45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна стартует с Зубовской площади в 12:00.

Между тем для гостей проведут насыщенную программу. Фестивальный городок будет открыт с 10:00 до 18:00. Там посетители смогут выиграть электромотоцикл, электровелосипед и электросамокат. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться и лично присутствовать на фестивале.

Тем временем на Центральной аллее ВДНХ начала работу уличная выставка "Экология в деталях". До 14 июня ее можно увидеть бесплатно. Всего подготовили 10 двусторонних стендов с портретами 13 специалистов "Контроля Москвы" – экологов, дендрологов, инспекторов, сотрудников экоцентров столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все они мониторят состояние воздуха, воды, земли и растений в городе.