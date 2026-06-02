В ГД предложили ввести выплату многодетным семьям на подготовку к выпускному

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложили ввести выплату многодетным и малоимущим семьям на подготовку детей к выпуску из школы. Соответствующее письмо они направили главе Минтруда РФ Антону Котякову, передает ТАСС.

Парламентарии напомнили, что в регионах некоторые семьи уже получают выплаты и компенсации на подготовку детей к школе, покупку формы. Однако при этом не учитывается, что конец учебного года тоже бывает затратным. Например, родителям приходится платить за выпускной, фотоальбомы, транспорт, одежду и многое другое.

Депутаты предлагают единовременно выплачивать сумму малоимущим и многодетным семьям, в которых дети оканчивают 9-й и 11-й классы. Таким образом все выпускники смогли бы участвовать в важном школьном событии.

По мнению авторов инициативы, ее реализация помогла бы снизить финансовую нагрузку на семьи при подготовке к выпускным и уменьшить вероятность отказа школьника от участия в мероприятии по материальным причинам.

Ранее фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект о включении расходов на покупку путевок в детские лагеря в состав социального налогового вычета. При этом гражданам хотят разрешить оформлять возврат средств прямо через работодателя. По мнению главы партии Сергея Миронова, государство также должно финансировать проезд детей к местам отдыха.

