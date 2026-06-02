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02 июня, 14:06

Город

В Москве обновили более 230 домов в стиле советского неоклассицизма

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Свыше 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.

Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Домам вернули былую величественность, а каждое восстановленное здание стало новым этапом к сохранению исторического наследия города.

В частности, в 2024 году обновили четырехэтажный дом по адресу улица Академика Павлова, дом 9, корпус 1. Он был возведен в 1957 году по индивидуальному проекту. Здание выделяется сложной пластикой главного фасада: его украшают выступающие трехгранные эркеры, руст, наличники и пилястры. Нижний этаж отделен от верхних межэтажным поясом, балконы поддерживают кронштейны сложного профиля, а завершают композицию венчающий карниз и четыре симметрично расположенных аттика с иллюминаторными окнами.

Перед началом работ специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы разработали индивидуальный проект – он предусматривал сохранение сложного архитектурного декора и исторического цвета здания.

Сначала расчистили стены, отремонтировали штукатурный слой и выполнили расшивку швов. Затем нанесли антикоррозийную защиту в зоне балконных плит, восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы. Основные поверхности стен фасада окрасили в исторический цвет "красный муравей", а отдельные архитектурные детали – в классический белый.

После этого отремонтировали входные группы и балконы, заменили отливы, установили новые водосточные трубы и обустроили новое облицовочное покрытие цоколя. Ремонт крыши включал восстановление деревянного каркаса и замену кровельного покрытия. Также в чердачном помещении заменили теплоизолирующий слой, восстановили температурно‑влажностный режим и устроили ходовой настил.

В 2025 году капитально отремонтировали девятиэтажный дом 42 на Фрунзенской набережной – еще один образец советского неоклассицизма 1957 года постройки. Здание входит в ансамбль, созданный архитектором Ефимом Вулых, и отличается лаконичной архитектурой с небольшим числом декоративных элементов – межэтажными карнизами в виде светло‑красных линий на уровне первого, пятого и восьмого этажей и массивным карнизом с модульонами на вершине.

В ходе ремонта расчистили и промыли стены, отремонтировали штукатурный слой нижних этажей, докомпоновали утраченные элементы керамических блоков и нанесли антигрибковый состав в местах намокания. Затем окрасили штукатурный слой нижней части фасада и гидрофобизировали стены из керамических блоков.

Кроме того, специалисты отремонтировали венчающий карниз, восстановили модульоны и портал входной группы. Также они заменили водосточные трубы, стояки горячего и холодного водоснабжения и систему водоотведения, привели в порядок подъезд и отремонтировали балконы.

Вместе с тем в текущем году работы стартовали в здании на Большой Филевской улице, дом 21, корпус 4. Семиэтажный Г-образный дом 1953 года постройки примечателен "бриллиантовым" рустом и сложной пластикой фасадов. Они украшены рельефной керамической плиткой с первого по четвертый этаж, прямоугольными и полуциркульными оконными проемами, межэтажными поясами, наличниками, эркером, рустованными углами и порталами, а по периметру расположен венчающий карниз с дентикулами.

В настоящее время специалисты расчищают и промывают фасад из кирпича и керамического блока, затем они обработают его антигрибковым составом и гидрофобизируют для защиты от атмосферных осадков. Карнизы и пилястры окрасят в исторический цвет "светло-желтая пшеница". Кроме того, приведут в порядок входные группы и балконы, отремонтируют откосы, заменят отливы и установят новую систему внешнего водостока.

Региональная программа капремонта жилого фонда соответствует целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта обновили свыше 115 домов. Работы прошли в том числе в трех старых домах на улицах Куусинена, Новослободской и Тверской-Ямской. Для каждого из сооружений был разработан индивидуальный проект капремонта.

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