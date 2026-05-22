В Москве обновили 115 домов с барельефами на фасадах

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Более 115 домов с барельефами обновлены в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта, передает портал мэра и правительства столицы.

Работы прошли в том числе в трех старых домах на улицах Куусинена, Новослободской и Тверской-Ямской. Для каждого из сооружений специалисты разработали индивидуальный проект капремонта, в котором учли все особенности зданий, подобрали отечественные материалы и технологии.

Первый дом находится по адресу улица Куусинена, дом 6, корпус 2. Это восьмиэтажное кирпичное строение, возведенное в 1956 году в стиле советского неоклассицизма – его главный фасад украшен барельефами с дубовыми листьями и сосновыми ветками с шишками. Завершает здание венчающий карниз с фигурными модульонами.

В 2024 году здесь отремонтировали фасад, включая весь декор, установили новые стеклопакеты, отремонтировали входы и балконы. Цоколь здания выложили новой плиткой, также обновили водосточную систему на фасаде.

Год спустя, в 2025-м, аналогичные работы прошли в доходном доме потомственной почетной гражданки Зиновьи Золотарской, расположенном по адресу Новослободская улица, дом 33. Это семиэтажный жилой дом 1914 года в стиле эклектики, декорированный рустами, эркерами, фронтонами с барельефами и сандриками.

Специалисты восстановили фасад и утраченные архитектурные элементы, выкрасили сооружение в исторические оттенки, обновили цоколь, входы и водосток.

В 2025 году капремонт затронул также восьмиэтажный жилой дом 11 на улице Тверской-Ямской. Его возвели в 1940 году для сотрудников НКВД по проекту архитекторов А. В. Мезьера и Л. З. Чериковера. На фасадах сохранились эркеры, филенки с барельефами, руст, карниз с модульонами. Ремонтные работы прошли на фасаде, цоколе, входах и водосточной системе здания.

Ранее стало известно, что с марта по апрель 2026 года в Москве отремонтировали свыше 4,4 тысячи подъездов жилых домов. Всего в 2026-м отремонтируют 15,7 тысячи подъездов. Специалисты окрашивают стены и потолки, обновляют облицовку. В случае необходимости меняют светильники, указатели, окна и двери, перила и ступени.

