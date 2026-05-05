Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 12:04

Город

В районе Арбат проведут капитальный ремонт пяти исторических зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти согласовали проекты капитального ремонта пяти исторических зданий в районе Арбат, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

"Город выдал положительные заключения государственной экспертизы на проведение капитального ремонта пяти жилых зданий 1900–1928 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады, кровли, подъезды и подвальные помещения, а также модернизируют внутридомовые инженерные системы", – указал Щербаков.

Речь идет о домах по адресам:

  1. Новинский бульвар, дом 16, строение 2;
  2. Новинский бульвар, дом 18, корпус 2;
  3. улица Арбат, дом 51, строение 3;
  4. улица Новый Арбат, дом 23;
  5. Гоголевский бульвар, дом 23.

Здания не имеют статуса объектов культурного наследия, но являются частью исторической застройки района. Например, дом 23 по Гоголевскому бульвару был возведен в 1900 году по индивидуальному проекту архитекторов Константина Теляковского и Валентина Дубовского. В рамках ремонта специалисты восстановят отделку фасада, усилят кирпичную кладку, обновят защитный слой бетона в подвале и починят ступени.

"Все архитектурные элементы будут тщательно приведены в порядок, при необходимости восстановлены в местах утрат, оштукатурены и окрашены. После проведения капитального ремонта здание обретет новую жизнь и станет комфортным для жильцов", – сказал замгендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

Кроме того, в доме 51, строении 3, по улице Арбат восстановят поверхность фасада и отремонтируют лестничные ступени, а на кровле заменят отдельные элементы стропильной системы, обрешетку и металлическое ограждение. В доме 18, корпусе 2, на Новинском бульваре планируется восстановить декор и кладку фасадов, починить карнизы и провести ряд других работ.

В частности, в соседнем доме 16, строении 2, починят кладку, фасад, карнизы и обрешетку кровли, а в подвале обновят стены и защитное покрытие металлических балок перекрытий. Кроме того, в здании на Новом Арбате приведут в порядок фасад, цоколь, заменят входные двери, отремонтируют стропила и сделают новую обрешетку.

Ранее стало известно, что за время реализации программы капремонта в столице отремонтировали 154 дома на местах исторических городских валов. Одно из обновленных зданий – девятиэтажный дом 1967 года постройки по адресу улица Сущевский Вал, дом 23. Со стороны двора его украшают ризалиты и карнизы.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика