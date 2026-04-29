Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 13:50

Город

В Москве отремонтировали фасады дома поэта Аполлона Майкова

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве отремонтировали фасады дома поэта Аполлона Майкова, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Двухэтажное здание в стиле классицизма находится по адресу Большая Спасская улица, дом 19а, строение 1. Оно сохранилось практически в неизменном виде. Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что данный дом является "великолепным образцом" архитектуры конца XVIII века.

"Его главное украшение – центральная часть фасада, которая выделена более широкими выступами стен, маскаронами над окнами и завершена треугольным фронтоном с лепной композицией. Окна первого этажа – с веерными замками, а второго – с лепными розетками и лентами", – отметил он.

По его словам, специалисты в ходе работ уделили особое внимание белокаменным деталям. Их расчистили и докомпоновали, а также зачеканили швы и выполнили биоцидную обработку и гидрофобизацию. Помимо этого, были расчищены слои отделки, отштукатурены поверхности фасадов и архитектурного декора, после чего их окрасили в исторический цвет.

Отмечается, что работы проводились под контролем Мосгорнаследия и в соответствии с согласованным проектом.

История домовладения началась в 1773 году – поручица Д.И. Дроздова купила владение с каменным и деревянным строением, расположенное за Земляным городом, в Мещанской части у статского советника князя А.Н. Путянина.

В 1812 году она завещала участок с домом своей 5-летней правнучке Ольге Андреевой, но до ее совершеннолетия за домом должен был следить муж Дроздовой – поручик Г.М. Дроздов. После смерти супруги он нарушил завещание и продал дом.

В результате здание с участком перепродавалось еще несколько раз, но в 1839 году дом вернулся в собственность дворянского рода Майковых и оставался в семье до 1905 года. Ольга Майкова, в девичестве Андреева, была женой полковника гвардейской артиллерии Александра Майкова – дяди поэта Аполлона Майкова.

Он родился в Москве, но переехал в Санкт-Петербург в возрасте 30 лет. Тем не менее он часто бывал в доме у своего дяди и двоюродного брата.

После 1917 года в главном доме усадьбы находились медучреждения, а также кафедра Московского стоматологического института. С 2006 года в здании располагается юридическая фирма.

Ранее в Москве стартовали ремонтные работы по обновлению фасадов многоквартирных домов. В этом году планируется выполнить капремонт более 600 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Южном и Западном административных округах.

Обновление фасада является важной частью капитального ремонта, так как это не только обновление внешнего вида строения, но и поддержание теплового контура. Для каждого вида фасадов используется индивидуальная технология, которая полноценно восстанавливает технические характеристики и облик зданий.

город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика