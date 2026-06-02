Мединский предложил ввести отработки для студентов на бюджете

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Обучение студентов-бюджетников в высших учебных заведениях должно сопровождаться их обязательным трудоустройством. Таким мнением в беседе с изданием "Эксперт" поделился помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, модель должна быть планово-капиталистическая, так как за образование обязательно кто-то должен платить.

"Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице", – пояснил Мединский.

По его словам, отсутствие у таких студентов каких-либо обязательств является выброшенными бюджетными деньгами. Вместе с тем Мединский подчеркнул, что студента в этой ситуации можно назвать несчастным человеком, ведь государство не гарантирует для него рабочих мест и приходится "крутиться самому".

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным первое образование по стратегическим важным и дефицитным специальностям. В первую очередь речь идет о врачах, учителях, ученых и инженерах.

Парламентарии отметили, что сейчас вузы устанавливают стоимость обучения самостоятельно, из-за чего она выросла за год до 30%, а в некоторых случаях достигает 1,5–2 миллионов рублей.