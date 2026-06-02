Младенец пострадал при ДТП с автобусом в Ульяновской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Младенец пострадал при ДТП с участием автобуса и легкового авто в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась примерно в 14:20 на 2-м километре автодороги Ульяновск – Архангельское в Чердаклинском районе. Там столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и машина Opel.

Ребенок 2026 года рождения был пассажиром легковой машины. Его с травмами доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все детали случившегося.

Ранее столкновение автомобилей Hyundai и Mitsubishi в Сергиевском районе Самарской области унесло жизни трех человек, включая двоих детей 8 и 10 лет. При этом еще три человека получили травмы. Выяснением причин ДТП занимались полицейские.

До этого пьяный водитель без прав сбил пешехода на Открытом шоссе в Москве. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После аварии водитель скрылся, однако его личность и местонахождение удалось установить. Пешехода госпитализировали с тяжкими травмами.