02 июня, 17:48Происшествия
Младенец пострадал при ДТП с автобусом в Ульяновской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Младенец пострадал при ДТП с участием автобуса и легкового авто в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась примерно в 14:20 на 2-м километре автодороги Ульяновск – Архангельское в Чердаклинском районе. Там столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и машина Opel.
Ребенок 2026 года рождения был пассажиром легковой машины. Его с травмами доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все детали случившегося.
Ранее столкновение автомобилей Hyundai и Mitsubishi в Сергиевском районе Самарской области унесло жизни трех человек, включая двоих детей 8 и 10 лет. При этом еще три человека получили травмы. Выяснением причин ДТП занимались полицейские.
До этого пьяный водитель без прав сбил пешехода на Открытом шоссе в Москве. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После аварии водитель скрылся, однако его личность и местонахождение удалось установить. Пешехода госпитализировали с тяжкими травмами.
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